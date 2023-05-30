Посол России: силы НАТО в Косове открыто встают на сторону Приштины
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По его словам, миссия НАТО в Косове в соответствии с мандатом ООН должна была обеспечивать безопасность и гарантии для сербов, чего не делала в реальности.
«Сейчас эта задача полностью игнорируется, и это специфика данного обострения — они откровенно встали на сторону косовской полиции или косовского спецназа, выступали вместе и стали, о чем сказано и в заявлении МИД России, фактором эскалации», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Вучич выразил обеспокоенность, что ситуация в Косове может развиваться в очень плохом направлении.
Также сербский лидер заявил, что миссия KFOR не защитила косовских сербов вопреки данным гарантиям.
По его данным, при столкновениях с полицией Косова и контингентом НАТО KFOR пострадали 52 серба.