Посол России: силы НАТО в Косове открыто встают на сторону Приштины

Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что силы НАТО в ситуации обострения в частично признанном Косове открыто встали на сторону Приштины.

По его словам, миссия НАТО в Косове в соответствии с мандатом ООН должна была обеспечивать безопасность и гарантии для сербов, чего не делала в реальности.

«Сейчас эта задача полностью игнорируется, и это специфика данного обострения — они откровенно встали на сторону косовской полиции или косовского спецназа, выступали вместе и стали, о чем сказано и в заявлении МИД России, фактором эскалации», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Вучич выразил обеспокоенность, что ситуация в Косове может развиваться в очень плохом направлении.

Также сербский лидер заявил, что миссия KFOR не защитила косовских сербов вопреки данным гарантиям.

По его данным, при столкновениях с полицией Косова и контингентом НАТО KFOR пострадали 52 серба.