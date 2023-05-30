Посол России в Сербии Боцан-Харченко: Запад активизировал гибридную войну против Вучича

Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что западные страны фактически активизировали гибридную войну против сербского лидера Александра Вучича.

Об этом посол сказал в эфире телеканала «Россия 24».

Боцан-Харченко указал на одновременную активизацию событий в частично признанной республике Косово и подъёма прозападной оппозиции в Белграде.

«Речь идёт об активизации и одного, и другого фронта гибридной войны коллективного Запада против Вучича и его власти», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Вучич выразил обеспокоенность, что ситуация в Косове может развиваться в очень плохом направлении.

Также сербский лидер заявил, что миссия KFOR не защитила косовских сербов вопреки данным гарантиям.

По его данным, при столкновениях с полицией Косова и контингентом НАТО KFOR пострадали 52 серба.