Посол России в Сербии Боцан-Харченко: Запад активизировал гибридную войну против Вучича
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Об этом посол сказал в эфире телеканала «Россия 24».
Боцан-Харченко указал на одновременную активизацию событий в частично признанной республике Косово и подъёма прозападной оппозиции в Белграде.
«Речь идёт об активизации и одного, и другого фронта гибридной войны коллективного Запада против Вучича и его власти», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Вучич выразил обеспокоенность, что ситуация в Косове может развиваться в очень плохом направлении.
Также сербский лидер заявил, что миссия KFOR не защитила косовских сербов вопреки данным гарантиям.
По его данным, при столкновениях с полицией Косова и контингентом НАТО KFOR пострадали 52 серба.