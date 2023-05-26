МИД заявил решительный протест США из-за слов Салливана об ударах ВСУ по территории России

МИД России заявил решительный протест посольству США по поводу высказываний Джейка Салливана, помощника американского президента по нацбезопасности, который фактически одобрил удары украинских боевиков по российской территории, включая Крым и Белгородскую область. Об этом заявило российское внешнеполитическое ведомство.

«Уверения американских официальных лиц о том, что США не поощряют подобные атаки на Россию, лицемерны и лживы», — подчеркнул МИД.

В Москве обратили внимание на наличие прямых материальных доказательств использования поставляемых ВСУ Пентагоном вооружений и техники для подготовки терактов украинскими боевиками.

«Вашингтону пора усвоить, что любые формы агрессии против России будут и впредь неизменно встречать самый решительный отпор», — заявило министерство.

Ранее Джейк Салливан заявил, что США не устанавливали для Украины никаких ограничений касательно использования американского оружия для ударов по Крыму.

Позднее замглавы российского МИД Сергей Рябков назвал безответственными такие заявления.

22 мая в Грайворонский район Белгородской области попытались прорваться украинские диверсанты. В Минобороны России сообщили об уничтожении более 70 проникших боевиков.

Как отметил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, причиной гибели жителя региона при заходе украинской ДРГ стал выстрел в голову.