США не устанавливали для Украины никаких ограничений касательно использования американского оружия для ударов по Крыму, заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Да, мы не устанавливали каких-либо ограничений для Украины для ударов по территориям в пределах её международно признанных границ», — приводит ТАСС слова Салливана в интервью телеканалу CNN.

Он отметил, что США не позволяли Киеву использовать западное оружие для ударов по российской территории.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что президиум парламента Крыма намерен инициировать вопрос отмены решения о передаче полуострова в состав Украинской ССР из РСФСР, которое было принято в 1954 году.

В Кремле не раз подчёркивали, что Крым является неотъемлемой частью России, и претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Российский президент Владимир Путин также отмечал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.