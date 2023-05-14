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Рогов назвал аутотренингом заявление главкома ВСУ Залужного о планах по Крыму и Донбассу

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Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал аутотренингом заявление главкома украинских войск Валерия Залужного о планах захватить Крым и регионы Донбасса.
Рогов назвал аутотренингом заявление главкома ВСУ Залужного о планах по Крыму и Донбассу
  • РИА Новости

«Это заявление Залужного — аутотренинг. При отсутствии реальных успехов украинская пропаганда делает хотя бы виртуальные», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что президиум парламента Крыма намерен инициировать вопрос отмены решения о передаче полуострова в состав Украинской ССР из РСФСР, которое было принято в 1954 году.

В Кремле не раз подчёркивали, что Крым является неотъемлемой частью России, и претензии на российскую территорию получат должный ответ. 

Российский президент Владимир Путин также отмечал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

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