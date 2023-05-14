Рогов назвал аутотренингом заявление главкома ВСУ Залужного о планах по Крыму и Донбассу

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал аутотренингом заявление главкома украинских войск Валерия Залужного о планах захватить Крым и регионы Донбасса.

«Это заявление Залужного — аутотренинг. При отсутствии реальных успехов украинская пропаганда делает хотя бы виртуальные», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что президиум парламента Крыма намерен инициировать вопрос отмены решения о передаче полуострова в состав Украинской ССР из РСФСР, которое было принято в 1954 году.

В Кремле не раз подчёркивали, что Крым является неотъемлемой частью России, и претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Российский президент Владимир Путин также отмечал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.