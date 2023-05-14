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Константинов: власти Крыма инициируют вопрос отмены решения о передаче полуострова УССР

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Глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что президиум парламента Крыма намерен инициировать вопрос отмены решения о передаче полуострова в состав Украинской ССР из РСФСР, которое было принято в 1954 году.
Константинов: власти Крыма инициируют вопрос отмены решения о передаче полуострова УССР
  • © РИА Новости / Алексей Павлишак

Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

«Да, мы намерены проводить эту работу», — сказал Константинов, отвечая на соответствующий вопрос.

Как рассказал парламентарий, власти намерены обсудить этот вопрос на ближайшем заседании президиума парламента Крыма.

В Кремле не раз подчёркивали, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ. 

Российский президент Владимир Путин также отмечал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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