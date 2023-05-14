Константинов: власти Крыма инициируют вопрос отмены решения о передаче полуострова УССР
- © РИА Новости / Алексей Павлишак
Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.
«Да, мы намерены проводить эту работу», — сказал Константинов, отвечая на соответствующий вопрос.
Как рассказал парламентарий, власти намерены обсудить этот вопрос на ближайшем заседании президиума парламента Крыма.
В Кремле не раз подчёркивали, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.
Российский президент Владимир Путин также отмечал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.