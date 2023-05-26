Белгородский губернатор Гладков: житель региона был убит выстрелом в голову при заходе ДРГ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что причиной гибели жителя региона при заходе украинской диверсионно-разведывательной группы в Грайворонский городской округ стал выстрел в голову.

Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

По его словам, он получил данные, что причиной был выстрел в голову, а не осколочное ранение.

Также Гладков рассказал, что погибший — командир отделения Преображенского батальона Юрий Гаевой.

«В связи с тем, что он не военнослужащий, ему не положена федеральная выплата», — объяснил он.

По его словам, несмотря на это, местные власти из областного бюджета выплатят его семье 3 млн рублей.

22 мая сообщалось, что в Грайворонский район Белгородской области попытались прорваться украинские диверсанты.

23 мая Гладков заявил, что житель села Козинка погиб в результате действий украинских боевиков из диверсионно-разведывательной группы.

В Минобороны России сообщили об уничтожении более 70 проникших в Белгородскую область украинских боевиков.