Замглавы российского МИД Сергей Рябков назвал безответственными заявления США об ударах по Крыму и подчеркнул, что Россия найдёт способ не допустить этого.

«Крым — неотъемлемая часть России, и попытки представить дело по-другому, угрожать — это очередное подтверждение безответственного эскалационного курса Вашингтона», — цитирует его РИА Новости.

Рябков подчеркнул, что в Москве найдут способ не допустить реализации таких заявлений и обеспечить безопасность России.

Ранее помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США не устанавливали для Украины никаких ограничений касательно использования американского оружия для ударов по Крыму.

Позже посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что удары ВСУ по Крыму рассматривались бы как нападение на любой другой регион страны.

В Кремле не раз подчёркивали, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.