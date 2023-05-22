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Посол Антонов: удары по Крыму расценивались бы как атака на любой другой субъект России

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Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что удары ВСУ по Крыму рассматривались бы как нападение на любой другой регион страны.

Об этом информирует РИА Новости.

По его словам, США должны понимать это и «отдавать себе отчёт» в ответных мерах со стороны России.

«Хотел бы предостеречь представителей администрации от легковесности суждений по Крыму, особенно в части «благословения» киевского режима на воздушные атаки по полуострову», — сказал Антонов.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский пообещал ему не использовать истребители F-16 для ударов по территории России.

Позже в США заявили, что не возражают против ударов ВСУ по Крыму.

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