Посол Антонов: удары по Крыму расценивались бы как атака на любой другой субъект России
Об этом информирует РИА Новости.
По его словам, США должны понимать это и «отдавать себе отчёт» в ответных мерах со стороны России.
«Хотел бы предостеречь представителей администрации от легковесности суждений по Крыму, особенно в части «благословения» киевского режима на воздушные атаки по полуострову», — сказал Антонов.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский пообещал ему не использовать истребители F-16 для ударов по территории России.
Позже в США заявили, что не возражают против ударов ВСУ по Крыму.