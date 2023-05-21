Байден: Зеленский обещал, что ВСУ не будут использовать F-16 для атак по территории России

Президент США Джо Байден утверждает, что украинский лидер Владимир Зеленский пообещал ему, что Вооружённые силы Украины не будут использовать истребители F-16 для ударов по территории России.

Об этом Байден сказал в ходе пресс-конференции.

«Я имею категорические заверения Зеленского, что они не будут использовать их для продолжения и перехода на российскую географическую территорию», — цитирует американского лидера РИА Новости.

Ранее Байден заявил Зеленскому, что США совместно с союзниками начнут подготовку лётчиков ВСУ, в том числе на истребителях F-16.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак также сообщил, что Британия этим летом начнёт подготовку украинских пилотов.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц отмечал, что подготовка пилотов ВСУ к применению в бою F-16 и других истребителей станет долгосрочным проектом и сигналом для России.