Байден: Зеленский обещал, что ВСУ не будут использовать F-16 для атак по территории России
- AP
Об этом Байден сказал в ходе пресс-конференции.
«Я имею категорические заверения Зеленского, что они не будут использовать их для продолжения и перехода на российскую географическую территорию», — цитирует американского лидера РИА Новости.
Ранее Байден заявил Зеленскому, что США совместно с союзниками начнут подготовку лётчиков ВСУ, в том числе на истребителях F-16.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак также сообщил, что Британия этим летом начнёт подготовку украинских пилотов.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц отмечал, что подготовка пилотов ВСУ к применению в бою F-16 и других истребителей станет долгосрочным проектом и сигналом для России.