Военный эксперт Брин Таннехилл заявил Newsweek о планах Киева наносить удары по Крыму с помощью истребителей F-16 американского производства, которые Запад намерен поставить на Украину.

Как считает Таннехилл, такие самолёты нужны украинской армии, чтобы запускать американские крылатые ракеты JASSM класса «воздух — земля» в сторону российского Крыма.

При этом эксперт уточнил, что для этого нужно осуществить «сложный комплекс приготовлений» к использованию Киевом американских самолётов.

Таннехилл объяснил, что необходимо создать логистические цепочки для поставок самолётов Киеву. Кроме того, необходимо, чтобы ряд западных стран согласился расстаться со значительной частью своих запасов F-16, отметил он.

Также он обратил внимание на то, что украинские пилоты должны быть обучены, а взлётно-посадочные полосы на Украине — улучшены.

Ранее глава европейской дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что ряд стран ЕС, включая Польшу, начали подготовку украинских пилотов для работы на истребителях F-16.

21 мая президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что США совместно с союзниками начнут подготовку лётчиков ВСУ, в том числе на истребителях F-16.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала поставки F-16 Киеву новым этапом эскалации конфликта.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

В Кремле не раз подчёркивали, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.