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В ЕП заявили о возможной «военной эскалации» на Запорожской АЭС

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Юлия Гуреева, Анастасия Белоусова
Евродепутат от Литвы Людас Мажилис заявил, что действия России на Запорожской АЭС, в частности эвакуация людей из близлежащих районов, могут свидетельствовать о «военной эскалации» или инциденте на атомной электростанции. Свои доводы политик изложил в письме Еврокомиссии, с которым ознакомился RT.
В ЕП заявили о возможной «военной эскалации» на Запорожской АЭС
  • РИА Новости

В своём обращении европарламентарий сообщил, что Запорожская АЭС теряла внешнее электроснабжение по меньшей мере шесть раз якобы из-за «постоянных террористических действий России и обстрелов с территории».

Он также напомнил, что российские власти начали эвакуацию людей из близлежащих районов.  

«Такие спонтанные, а возможно, и преднамеренные действия России подразумевают возможность дальнейшей военной эскалации или того, что на атомной электростанции мог произойти инцидент», — заключил Мажилис.

Политик обратил внимание Еврокомиссии на информацию представителей Международного агентства по атомной энергии о том, что Россия разместила военную технику и взрывчатые вещества вблизи реактора ЗАЭС. Как считают в МАГАТЭ, ситуация вокруг электростанции становится «опасной»

На этом фоне Мажилис поинтересовался, намерена ли ЕК совместно с МАГАТЭ организовать миссию по установлению фактов и сбору данных. Помимо прочего, он спросил, какие шаги предприняли бы европейские власти, если бы «действия России привели к инцидентам в области ядерной безопасности».

Как заметил в разговоре с RT политолог Юрий Светов, западные политики продолжают обвинять Россию в создании опасной ситуации вокруг ЗАЭС, игнорируя при этом регулярные обстрелы ВСУ.  

«Как можно обвинять Киев, этого «святого защитника демократии» на передовых рубежах? На Западе твердят, что Украина всё делает правильно и во благо, а проблема в России. Даже если ВСУ обстреливают район, где расположена АЭС, то это происходит только потому, что там находятся россияне. Решение этой задачи только одно: отодвигать украинские войска к тем пределам, откуда они не могут угрожать территории электростанции», — сказал эксперт.

По мнению Светова, Украине необходимо поддерживать острую ситуация вокруг ЗАЭС, чтобы иметь возможность выдвигать очередные обвинения в адрес Москвы. Для этой цели Киев готов даже пожертвовать безопасностью своего населения. 

Ранее руководство эксплуатирующей компании ЗАЭС сообщило, что Украина уже в седьмой раз отключила станцию от внешнего энергоснабжения. 

В начале мая власти Запорожской области приняли решение временно перевезти жителей 18 населённых пунктов вглубь региона из-за усилившихся украинских обстрелов.

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