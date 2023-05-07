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МАГАТЭ: ситуация в районе ЗАЭС становится непредсказуемой и «потенциально опасной»

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Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что ситуация в районе Запорожской АЭС становится более непредсказуемой и «потенциально опасной».

Данное заявление опубликовано на сайте агенства.

«Я крайне обеспокоен вполне реальными угрозами ядерной безопасности, с которыми сталкивается станция», — сказал Гросси.

Он добавил, что будет настаивать на приверженности всех сторон достижению обеспечения ядерной безопасности.

«Мы должны действовать сейчас, чтобы предотвратить угрозу тяжелой ядерной аварии», — отметил гендиректор МАГАТЭ.

Ранее советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что недовольство ООН идеей МАГАТЭ о зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС вызвано позицией гендиректора агентства Рафаэля Гросси о защите станции от ударов ВСУ.

Также директор ЗАЭС Юрий Черничук сообщил, что на Запорожской АЭС остановлена работа всех блоков.

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