Карчаа объяснил недовольство ООН идеей МАГАТЭ по ЗАЭС позицией Гросси о её защите

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Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что недовольство ООН идеей МАГАТЭ о зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС вызвано позицией гендиректора агентства Рафаэля Гросси о защите станции от ударов ВСУ.

Об этом он заявил ТАСС на фоне появления в СМИ информации, что в ООН считают, что инициатива МАГАТЭ по ЗАЭС потерпела неудачу.

«По моему мнению, недовольство вызвала не недостаточность усилий Гросси, а его открытое и публичное заявление, что по атомной станции нельзя стрелять, и любые призывы к захвату станции должны жёстко пресекаться», — отметил Карчаа.

Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» высказал мнение, что во всемирной организации обязаны были опровергнуть это заявление, так как «была задета профессиональная честь одного из их институтов».

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники написала, что в команде Генсека ООН Антониу Гутерреша считают, что инициатива МАГАТЭ по Запорожской АЭС потерпела неудачу.

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