WSJ: в ООН считают, что инициатива МАГАТЭ по Запорожской АЭС потерпела неудачу
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«На протяжении недель команда... Гутерреша говорит дипломатам и другим, что они считают, что инициатива МАГАТЭ потерпела неудачу», — приводит РИА Новости заявление.
Отмечается, что высокопоставленные чиновники ООН планировали заняться дипломатическими усилиями на этом направлении.
Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил надежду на создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС до конца года.