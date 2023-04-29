WSJ: в ООН считают, что инициатива МАГАТЭ по Запорожской АЭС потерпела неудачу

В команде Генсека ООН Антониу Гутерреша считают, что инициатива Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по Запорожской АЭС потерпела неудачу. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

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