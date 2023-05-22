Рогов: на ЗАЭС не было аварийных ситуаций или причин для отключения электропитания
- РИА Новости
«Видимых причин для отключения не было, аварийных ситуаций, ещё чего-то похожего», — цитирует его ТАСС.
По его мнению, Киев прервал энергоснабжение АЭС в ответ на удары по военным объектам в Днепропетровской области.
Ранее сообщалось, что ЗАЭС потеряла внешнее электроснабжение из-за отключения высоковольтной линии 750 кВ Днепровская.
Электропитание Запорожской АЭС было переведено на дизельные генераторы.