Рогов: на ЗАЭС не было аварийных ситуаций или причин для отключения электропитания

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что на Запорожской атомной электростанции не было аварийных ситуаций или причин для отключения от внешнего электропитания со стороны Украины.

РИА Новости