Россия активно уничтожает переданную ВСУ западными странами военную технику, заявил Крейг Хупер в статье для Forbes.

«Потери Украины очень жёсткие. Из примерно 152 больших 155-мм буксируемых гаубиц M777, которые «официально» прибыли на Украину, более трети уже повреждены или уничтожены», — написал он.

Хупер подчеркнул, что «особенно страдают» британские образцы AHS Krab и американские M109.

По его словам, в процентном соотношении потери составляют 18—21%.

Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Запад не в состоянии восполнить ВСУ потери бронетехники.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что если третьи страны будут поставлять России оружие или товары военного назначения, то это можно приравнять к их участию в украинском конфликте.