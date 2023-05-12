Бербок заявила, что военные поставки в Россию означают участие в конфликте на Украине
- РИА Новости
Об этом она сказала на проходящей в Швеции неформальной встрече глав МИД стран Евросоюза.
Бербок призвала все страны мира не поддерживать российскую спецоперацию.
«И уж тем более не путём поставок материалов военного назначения, поскольку поддержка этой войны с помощью оружия означала бы участие в ней», — цитирует министра РИА Новости.
Бербок при этом заявила, что страны Запада продолжат ввозить артиллерию и боеприпасы на Украину.
Ранее Бербок признала ошибочными свои слова о том, что Запад «находится в состоянии войны с Россией».
Выступая на заседании ПАСЕ 24 января, глава МИД Германии заявила, что Запад «ведёт войну против России».
Позднее канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что между НАТО и Россией нет войны, Запад не допустит такой эскалации.