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Бербок заявила, что военные поставки в Россию означают участие в конфликте на Украине

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что если третьи страны будут поставлять России оружие или товары военного назначения, то это можно приравнять к их участию в украинском конфликте.
Бербок заявила, что военные поставки в Россию означают участие в конфликте на Украине
  • РИА Новости

Об этом она сказала на проходящей в Швеции неформальной встрече глав МИД стран Евросоюза.

Бербок призвала все страны мира не поддерживать российскую спецоперацию.

«И уж тем более не путём поставок материалов военного назначения, поскольку поддержка этой войны с помощью оружия означала бы участие в ней», — цитирует министра РИА Новости.

Бербок при этом заявила, что страны Запада продолжат ввозить артиллерию и боеприпасы на Украину.

Ранее Бербок признала ошибочными свои слова о том, что Запад «находится в состоянии войны с Россией».

Выступая на заседании ПАСЕ 24 января, глава МИД Германии заявила, что Запад «ведёт войну против России».

Позднее канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что между НАТО и Россией нет войны, Запад не допустит такой эскалации. 

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