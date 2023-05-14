Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: США не могут восполнить потери тяжелой техники ВСУ

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Запад не в состоянии восполнить ВСУ потери бронетехники.

Об этом он рассказал в интервью Стивену Гарднеру.

Макгрегор отметил, что с начала СВО украинская армия потеряла порядка десяти тысяч бронированных машин.

«Это невероятно, десять тысяч! Можно предположить, что потери ВСУ невосполнимы», — цитирует Макгрегора РИА Новости.

По его словам, отправка вооружения Киеву может «принести деньги в карманы американского ВПК», но никак не изменит ход конфликта.

Ранее Дуглас Макгрегор заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет втянуть США в военный конфликт с Россией на Украине.

Также экс-советник Пентагона призвал к нормализации отношений с Россией.