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Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: США не могут восполнить потери тяжелой техники ВСУ

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Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Запад не в состоянии восполнить ВСУ потери бронетехники.

Об этом он рассказал в интервью Стивену Гарднеру.

Макгрегор отметил, что с начала СВО украинская армия потеряла порядка десяти тысяч бронированных машин. 

«Это невероятно, десять тысяч! Можно предположить, что потери ВСУ невосполнимы», — цитирует Макгрегора РИА Новости.

По его словам, отправка вооружения Киеву может «принести деньги в карманы американского ВПК», но никак не изменит ход конфликта.

Ранее Дуглас Макгрегор заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет втянуть США в военный конфликт с Россией на Украине.

Также экс-советник Пентагона призвал к нормализации отношений с Россией.

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