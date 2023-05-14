Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: США не могут восполнить потери тяжелой техники ВСУ
Об этом он рассказал в интервью Стивену Гарднеру.
Макгрегор отметил, что с начала СВО украинская армия потеряла порядка десяти тысяч бронированных машин.
«Это невероятно, десять тысяч! Можно предположить, что потери ВСУ невосполнимы», — цитирует Макгрегора РИА Новости.
По его словам, отправка вооружения Киеву может «принести деньги в карманы американского ВПК», но никак не изменит ход конфликта.
Ранее Дуглас Макгрегор заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет втянуть США в военный конфликт с Россией на Украине.
Также экс-советник Пентагона призвал к нормализации отношений с Россией.