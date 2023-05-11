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Бразилия согласилась принять замглавы МИД Украины Мельника в качестве посла

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Власти Бразилии согласились принять замглавы МИД Украины Андрея Мельника в качестве посла, сообщило бразильское Министерство иностранных дел.
Бразилия согласилась принять замглавы МИД Украины Мельника в качестве посла
  • Gettyimages.ru
  • © Sean Gallup

«Правительство Бразилии с радостью сообщает, что выдало агреман Андрею Мельнику в качестве чрезвычайного и полномочного посла Украины в Бразилии», — сообщила пресс-служба бразильского МИД.

В начале апреля Андрей Мельник послал к чёрту немецких политиков из-за призыва к миру. Украинский дипломат также попросил немецкого канцлера Олафа Шольца пересечь все красные линии в отношении России и дать Киеву все доступные системы вооружения.

Во время своей работы Мельник назвал канцлера Германии Олафа Шольца обиженной ливерной колбасой. Также в интервью немецкому журналисту Тило Юнгу он назвал пособника гитлеровцев Степана Бандеру борцом за свободу и Робин Гудом.

После заявления Мельника о Бандере посольство Израиля в Берлине выступило с резкой критикой заявления посла Украины.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак назвал украинского посла в ФРГ «полезным идиотом Кремля».

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