Замглавы МИД Украины Мельник послал к чёрту немецких политиков из-за призыва к миру
- AFP
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«Здравствуйте, Петер Брандт и другие, идите к чёрту», — написал он в Twitter.
Мельник добавил, что украинцы отвергают подобные инициативы.
Ранее глава Министерства обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что неважно, кто мог бы вести переговоры о мире на Украине — Запад или страны, близкие к России.
Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов заявил, что страны Запада продолжают линию на дальнейшую эскалацию ситуации на Украине.