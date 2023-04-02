Замглавы МИД Украины Мельник послал к чёрту немецких политиков из-за призыва к миру

Замглавы украинского Министерства иностранных дел Андрей Мельник прокомментировал письмо немецких социал-демократов канцлеру ФРГ Олафу Шольцу с призывом способствовать урегулированию конфликта на Украине путём диалога.

«Здравствуйте, Петер Брандт и другие, идите к чёрту», — написал он в Twitter.

Мельник добавил, что украинцы отвергают подобные инициативы.

Ранее глава Министерства обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что неважно, кто мог бы вести переговоры о мире на Украине — Запад или страны, близкие к России.

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов заявил, что страны Запада продолжают линию на дальнейшую эскалацию ситуации на Украине.