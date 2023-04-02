Замглавы МИД Украины Мельник послал к чёрту немецких политиков из-за призыва к миру

Короткая ссылка
Замглавы украинского Министерства иностранных дел Андрей Мельник прокомментировал письмо немецких социал-демократов канцлеру ФРГ Олафу Шольцу с призывом способствовать урегулированию конфликта на Украине путём диалога.
Замглавы МИД Украины Мельник послал к чёрту немецких политиков из-за призыва к миру
  • AFP
  • © Soeren Stache / POOL

«Здравствуйте, Петер Брандт и другие, идите к чёрту», — написал он в Twitter.

Мельник добавил, что украинцы отвергают подобные инициативы.

Ранее глава Министерства обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что неважно, кто мог бы вести переговоры о мире на Украине — Запад или страны, близкие к России.

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов заявил, что страны Запада продолжают линию на дальнейшую эскалацию ситуации на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить