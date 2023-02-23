Экс-посол Мельник требует от Шольца перейти все красные линии по вооружению Украины
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По мнению Мельника, слова которого приводит Die Welt, Шольц следует «зигзагообразному курсу» относительно помощи Украине.
«Мы, украинцы, призываем канцлера перейти все самопрочерченные красные линии и обеспечить украинские вооружённые силы всеми доступными системами вооружения», — сказал он.
Мельник подчеркнул, что Киеву нужны истребители, а также «немецкие фрегаты, корветы и подводные лодки».
Ранее Мельник призвал власти Германии предоставить Киеву все возможные виды вооружений, включая самолёты и баллистические ракеты.
Он также заявил, что Германия могла бы поставить Киеву танков в десять раз больше, чем обещанные 14.
Американский политик-демократ, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг после этого назвал Мельника военным преступником.
Немецкий политик Гауке Шульц выразил уверенность в том, что ВСУ никогда не получат списанные самолёты Tornado.