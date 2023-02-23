Замминистра иностранных дел Украины, бывший посол в ФРГ Андрей Мельник, ранее отличившийся скандальными заявлениями о руководстве Германии, попросил немецкого канцлера Олафа Шольца пересечь все красные линии в отношении России и дать Киеву все доступные системы вооружения.

По мнению Мельника, слова которого приводит Die Welt, Шольц следует «зигзагообразному курсу» относительно помощи Украине.

«Мы, украинцы, призываем канцлера перейти все самопрочерченные красные линии и обеспечить украинские вооружённые силы всеми доступными системами вооружения», — сказал он.

Мельник подчеркнул, что Киеву нужны истребители, а также «немецкие фрегаты, корветы и подводные лодки».

Ранее Мельник призвал власти Германии предоставить Киеву все возможные виды вооружений, включая самолёты и баллистические ракеты.

Он также заявил, что Германия могла бы поставить Киеву танков в десять раз больше, чем обещанные 14.

Американский политик-демократ, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг после этого назвал Мельника военным преступником.

Немецкий политик Гауке Шульц выразил уверенность в том, что ВСУ никогда не получат списанные самолёты Tornado.