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Орбан назвал нереальной ситуацию, при которой Россию победят и она смирится

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Ситуация, при которой Россия смирилась бы со своим поражением, нереальна, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Орбан назвал нереальной ситуацию, при которой Россию победят и она смирится
  • AP
  • © Denes Erdos

«Думать, что русские сложа руки будут смотреть, как их побеждают... верить, что они будут молча смотреть и смирятся с военным поражением... Так в сказке бывает, в реальности нет», — приводит РИА Новости его слова в эфире радио Kossuth.

Ранее Орбан заявил, что, если Запад продолжит лидировать только в размере военной мощи, это в будущем приведёт к военным конфликтам.

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться в течение недели.

Замглавы российского МИД Михаил Галузин заявил, что Украину и Запад ждут неминуемо печальные последствия задуманного контрнаступления.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что наступление ВСУ уже началось.

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