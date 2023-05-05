Орбан назвал нереальной ситуацию, при которой Россию победят и она смирится
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«Думать, что русские сложа руки будут смотреть, как их побеждают... верить, что они будут молча смотреть и смирятся с военным поражением... Так в сказке бывает, в реальности нет», — приводит РИА Новости его слова в эфире радио Kossuth.
Ранее Орбан заявил, что, если Запад продолжит лидировать только в размере военной мощи, это в будущем приведёт к военным конфликтам.
Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться в течение недели.
Замглавы российского МИД Михаил Галузин заявил, что Украину и Запад ждут неминуемо печальные последствия задуманного контрнаступления.
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что наступление ВСУ уже началось.