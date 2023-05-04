Орбан: если Запад продолжит наращивать военную мощь, конфликты неизбежны
- РИА Новости
Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Он отметил, что в то время как население Земли растёт, а Запада — сокращается.
«Только в военной мощи мы первые... Очевидно, что если мы растеряем все остальные преимущества и останемся конкурентоспособными только в вооружении, то это приведёт к военным конфликтам», — цитирует Орбана РИА Новости.
Ранее колумнист газеты El Pais Мариам Мартинес-Баскуньян заявила, что страны Запада не смогли навязать значительной части человечества свою позицию по конфликту вокруг Украины.
Кроме того, научный сотрудник Азиатского глобального института Гонконгского университета Эндрю Шэн выступил с мнением, что глобальный Юг «разлюбил» Запад и либеральный порядок, поэтому всё больше стран готовы начать высказывать недовольство навязываемым миропорядком.