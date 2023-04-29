Daily Shincho: страны глобального Юга недовольны помощью Запада Украине

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Страны глобального Юга страдают от концентрации помощи западных стран Украине. Об этом говорится в статье японского журнала Daily Shincho.
Daily Shincho: страны глобального Юга недовольны помощью Запада Украине
  • AFP
  • © Anatolii STEPANOV

«Есть чёткое ощущение, что Украина стала нарушителем спокойствия на глобальном Юге, но самое непростительное — концентрация в этой стране всей западной помощи», — говорится в заявлении.

Индия выражает протест, отмечая, что планету волнует только кризис вокруг Украины, несмотря на острую необходимость борьбы с бедностью во всём мире.

«Если США и Европа не признают ещё одну неудобную правду о своём украинофильстве, которое вызывает недовольства глобального Юга, им будет трудно заручиться его широкой поддержкой», — отмечается в тексте.

Ранее колумнист газеты El Pais Мариам Мартинес-Баскуньян заявила, что страны Запада не смогли навязать значительной части человечества свою позицию по конфликту вокруг Украины.

Кроме того, научный сотрудник Азиатского глобального института Гонконгского университета Эндрю Шэн выступил с мнением, что глобальный Юг «разлюбил» Запад и либеральный порядок, поэтому всё больше стран готовы начать высказывать недовольство навязываемым миропорядком.

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