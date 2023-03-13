Глобальный Юг «разлюбил» Запад и либеральный порядок, поэтому всё больше стран готовы начать высказывать недовольство навязываемым миропорядком, считает научный сотрудник Азиатского глобального института Гонконгского университета Эндрю Шэн.

В статье для South China Morning Post он отмечает, что «роман с Западом действительно закончился».

Шэн подчеркнул, что сегодня каждое крупное западное мероприятие «начинается с обязательного выступления президента Украины Владимира Зеленского».

«Затем каждый лидер НАТО вновь подтверждает порядок, основанный на ценностях и правилах, призывая слушателей (в основном Юг и «остальных») присоединиться к их делу или столкнуться с «последствиями», — сказал исследователь.

Шэн пишет, что Соединённые Штаты использовали свою однополярную и безраздельную власть, чтобы «доминировать вплоть до распада Советского Союза», однако Вашингтон больше «не имеет ресурсов для полного контроля над порядком».

«Бывшие рабы, колонии или полуколонии больше не будут молчать, когда бывшие хозяева настаивают на старом порядке, где они правят, а вы подчиняетесь», — говорится в статье.

По мнению члена совета директоров Института американских идей Джорджа О'Нила — младшего, США теряют своё господство в мире из-за украинского конфликта.

Президент России Владимир Путин отмечал, что движение к многополярности стало главным вектором международной политики.