Глава Минздрава Турции: состояние здоровья Эрдогана оценивается как хорошее

Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа заявил, что состояние здоровья турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана хорошее, он возобновит свою программу в ближайшее время.