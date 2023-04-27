Глава Минздрава Турции: состояние здоровья Эрдогана оценивается как хорошее

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Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа заявил, что состояние здоровья турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана хорошее, он возобновит свою программу в ближайшее время.
Глава Минздрава Турции: состояние здоровья Эрдогана оценивается как хорошее
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«Состояние его здоровья хорошее», — приводит его слова РИА Новости.

Коджа отметил, что Эрдоган возобновит программу как можно скорее.

Ранее интервью Эрдогана турецким телеканалам было прервано, поскольку турецкий лидер почувствовал себя плохо.

26 апреля Центр по борьбе с дезинформацией при администрации Эрдогана опроверг появившуюся в СМИ версию о том, что турецкий лидер перенёс инфаркт.

Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что у Эрдогана лёгкая простуда.

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