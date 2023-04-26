Эрдоган почувствовал себя плохо в прямом эфире из-за желудочного гриппа

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Интервью президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана местным телеканалам было прервано, поскольку турецкий лидер почувствовал себя плохо из-за желудочного гриппа.

Показ интервью Эрдогана был прерван на вопросе о будущих перестановках в кабинете министров.

«Прежде всего, я желаю вам здоровья. Вчера и сегодня было много предвыборной работы. Поэтому я подхватил желудочный грипп», — приводит РИА Новости слова Эрдогана после возвращения в эфир.

Он попросил у телезрителей прощения.

Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что представители ЦИК России могут отправиться в Турцию в составе наблюдательной миссии на выборы 14 мая.

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