Эрдоган почувствовал себя плохо в прямом эфире из-за желудочного гриппа
Показ интервью Эрдогана был прерван на вопросе о будущих перестановках в кабинете министров.
«Прежде всего, я желаю вам здоровья. Вчера и сегодня было много предвыборной работы. Поэтому я подхватил желудочный грипп», — приводит РИА Новости слова Эрдогана после возвращения в эфир.
Он попросил у телезрителей прощения.
Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что представители ЦИК России могут отправиться в Турцию в составе наблюдательной миссии на выборы 14 мая.