Памфилова допустила участие российских наблюдателей в выборах в Турции

Короткая ссылка
Представители ЦИК России могут отправиться в Турцию в составе наблюдательной миссии на выборы 14 мая, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Она подчеркнула, что у России сложились хорошие отношения с турецкими коллегами в электоральной сфере.

«Они немножко сократили возможности, то есть у них будут только наблюдатели, ограниченное количество — из уже каких-то международных организаций, а не на основе двухстороннего контакта. Может быть, составим какую-то миссию... Пока этот вопрос открыт», — цитирует Памфилову ТАСС.

По её словам, ближайшая поездка российских наблюдателей запланирована в Узбекистан, где пройдёт референдум об обновлённой Конституции.

Пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов 6 марта сообщил, что по результатам изучения более 200 тыс. предложений подготовлена итоговая редакция законопроекта об изменениях и дополнениях Конституции страны.

Конституционный суд Узбекистана признал обоснованным проведение референдума в республике о новой Конституции страны. Мероприятие запланировано на 30 апреля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить