Памфилова допустила участие российских наблюдателей в выборах в Турции

Представители ЦИК России могут отправиться в Турцию в составе наблюдательной миссии на выборы 14 мая, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Она подчеркнула, что у России сложились хорошие отношения с турецкими коллегами в электоральной сфере.

«Они немножко сократили возможности, то есть у них будут только наблюдатели, ограниченное количество — из уже каких-то международных организаций, а не на основе двухстороннего контакта. Может быть, составим какую-то миссию... Пока этот вопрос открыт», — цитирует Памфилову ТАСС.

По её словам, ближайшая поездка российских наблюдателей запланирована в Узбекистан, где пройдёт референдум об обновлённой Конституции.

Пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов 6 марта сообщил, что по результатам изучения более 200 тыс. предложений подготовлена итоговая редакция законопроекта об изменениях и дополнениях Конституции страны.

Конституционный суд Узбекистана признал обоснованным проведение референдума в республике о новой Конституции страны. Мероприятие запланировано на 30 апреля.