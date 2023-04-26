В администрации президента Турции опровергли версию об инфаркте у Эрдогана
«Утверждения о том, что у президента Эрдогана случился сердечный приступ и он был госпитализирован, не соответствуют действительности», — цитирует сообщение центра ТАСС.
Ранее сообщалось, что интервью президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана местным телеканалам было прервано, поскольку турецкий лидер почувствовал себя плохо из-за желудочного гриппа.
Позже Эрдоган заявил, что по совету врачей отменил публичные выступления 26 апреля.
Сегодня стало известно, что Эрдоган будет участвовать в мероприятиях 27 апреля в формате видеоконференции.