В администрации президента Турции опровергли версию об инфаркте у Эрдогана

Центр по борьбе с дезинформацией при администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана опроверг появившуюся в СМИ версию о том, что турецкий лидер перенёс инфаркт.

«Утверждения о том, что у президента Эрдогана случился сердечный приступ и он был госпитализирован, не соответствуют действительности», — цитирует сообщение центра ТАСС.

Ранее сообщалось, что интервью президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана местным телеканалам было прервано, поскольку турецкий лидер почувствовал себя плохо из-за желудочного гриппа.

Позже Эрдоган заявил, что по совету врачей отменил публичные выступления 26 апреля.

Сегодня стало известно, что Эрдоган будет участвовать в мероприятиях 27 апреля в формате видеоконференции.