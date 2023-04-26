A Haber: Эрдоган будет участвовать в мероприятиях 27 апреля онлайн

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган будет участвовать в мероприятиях 27 апреля в формате видеоконференции. Об этом сообщил телеканал A Haber.

В частности, речь идёт об участии в церемонии завоза ядерного топлива на АЭС «Аккую» в Мерсине в онлайн-формате.

В турецкой правящей партии сообщили, что запланированный на 27 апреля митинг с участием Эрдогана перенесён на другую дату.

«Состояние президента не тяжёлое. Его коллеги и врачи считают, что было бы правильнее, если бы он отдохнул ещё день», — сказал представитель партии.

Ранее сообщалось, что интервью президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана местным телеканалам было прервано, поскольку турецкий лидер почувствовал себя плохо из-за желудочного гриппа.

Позже Эрдоган заявил, что по совету врачей отменил публичные выступления 26 апреля.