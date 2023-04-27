В Анкаре заявили, что Эрдоган полон энергии и ещё долго будет управлять Турцией

В администрации президента Турции заявили, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган полон энергии и будет управлять Турцией ещё долгое время.

Соответствующее заявление сделал глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

«Подобными слухами и дезинформацией о здоровье нашего президента пытаются перевернуть политические реалии. Наш президент крайне силён, полон энергии и продолжит управлять страной ещё долгое время», — цитирует его ТАСС.

Ранее интервью Эрдогана турецким телеканалам было прервано, поскольку турецкий лидер почувствовал себя плохо.

26 апреля Центр по борьбе с дезинформацией при администрации Эрдогана опроверг появившуюся в СМИ версию о том, что турецкий лидер перенёс инфаркт.

Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что у Эрдогана лёгкая простуда.