В Анкаре заявили, что Эрдоган полон энергии и ещё долго будет управлять Турцией
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Соответствующее заявление сделал глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.
«Подобными слухами и дезинформацией о здоровье нашего президента пытаются перевернуть политические реалии. Наш президент крайне силён, полон энергии и продолжит управлять страной ещё долгое время», — цитирует его ТАСС.
Ранее интервью Эрдогана турецким телеканалам было прервано, поскольку турецкий лидер почувствовал себя плохо.
26 апреля Центр по борьбе с дезинформацией при администрации Эрдогана опроверг появившуюся в СМИ версию о том, что турецкий лидер перенёс инфаркт.
Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что у Эрдогана лёгкая простуда.