Messaggero: в Италии заморожены активы Артёма Усса на сумму €160 тысяч
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Отмечается, что речь идёт о небольшой вилле и активах на сумму €160 тыс.
21 марта 2023 года суд в Италии одобрил экстрадицию Артёма Усса в США, однако 23 марта итальянская газета ANSA сообщила, что мужчина покинул место жительства в Милане, а электронный браслет, который был надет на него, сломан.
4 апреля мужчина сообщил, что совершил побег и находится в России.
Усс добровольно пришёл в следственный департамент МВД России в Москве, там ему изменили меру пресечения с заочного ареста на подписку о невыезде.