Messaggero: в Италии заморожены активы Артёма Усса на сумму €160 тысяч

Итальянские власти заморозили активы российского предпринимателя Артёма Усса, сообщает газета Messaggero.

Отмечается, что речь идёт о небольшой вилле и активах на сумму €160 тыс.

21 марта 2023 года суд в Италии одобрил экстрадицию Артёма Усса в США, однако 23 марта итальянская газета ANSA сообщила, что мужчина покинул место жительства в Милане, а электронный браслет, который был надет на него, сломан.

4 апреля мужчина сообщил, что совершил побег и находится в России.

Усс добровольно пришёл в следственный департамент МВД России в Москве, там ему изменили меру пресечения с заочного ареста на подписку о невыезде.