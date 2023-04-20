Карточка предпринимателя Артёма Усса исчезла из базы розыска российского МВД

Карточка предпринимателя Артёма Усса, который покинул место домашнего ареста в Милане и приехал в Москву, исчезла из базы розыска российского МВД.

Об этом сообщило РИА Новости.

При попытке проверить, есть ли Артём Усс в базе розыска, появляется надпись «По вашему запросу нет информации», отмечает агентство.

Карточка с данными Усса появилась в базе розыска российского Министерства внутренних дел в октябре 2022 года.

21 марта 2023 года суд в Италии одобрил экстрадицию Артёма Усса в США, однако 23 марта итальянская газета ANSA сообщила, что мужчина покинул место жительства в Милане, а электронный браслет, который был надет на него, сломан.

4 апреля мужчина сообщил, что совершил побег и находится в России.

Усс добровольно пришёл в следственный департамент МВД России в Москве, там ему изменили меру пресечения с заочного ареста на подписку о невыезде.