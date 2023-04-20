Карточка предпринимателя Артёма Усса исчезла из базы розыска российского МВД
- РИА Новости
- © Владимир Астапкович
Об этом сообщило РИА Новости.
При попытке проверить, есть ли Артём Усс в базе розыска, появляется надпись «По вашему запросу нет информации», отмечает агентство.
Карточка с данными Усса появилась в базе розыска российского Министерства внутренних дел в октябре 2022 года.
21 марта 2023 года суд в Италии одобрил экстрадицию Артёма Усса в США, однако 23 марта итальянская газета ANSA сообщила, что мужчина покинул место жительства в Милане, а электронный браслет, который был надет на него, сломан.
4 апреля мужчина сообщил, что совершил побег и находится в России.
Усс добровольно пришёл в следственный департамент МВД России в Москве, там ему изменили меру пресечения с заочного ареста на подписку о невыезде.