МИД: НАТО обещает принять Украину для мотивации Киева в противостоянии с Россией
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«НАТО ставит себе цель «победить» Россию на Украине, а для мотивации Киева обещает, что после окончания конфликта страна может быть принята в альянс», — говорится в заявлении.
Она назвала такие намерения недальновидными и опасными.
По её словам, это может окончательно развалить систему европейской безопасности.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все союзники по Североатлантическому альянсу согласны с тем, что Украина должна стать членом альянса.
В ходе визита в Киев он заявил, что Украина в конце концов войдёт в состав Североатлантического альянса.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, НАТО продолжает попытки поглощения и втягивания Украины в альянс.