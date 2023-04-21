МИД: НАТО обещает принять Украину для мотивации Киева в противостоянии с Россией

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НАТО обещает принять в свой состав Украину, для того чтобы мотивировать Киев в противостоянии с Россией, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
МИД: НАТО обещает принять Украину для мотивации Киева в противостоянии с Россией
  • Gettyimages.ru

«НАТО ставит себе цель «победить» Россию на Украине, а для мотивации Киева обещает, что после окончания конфликта страна может быть принята в альянс», — говорится в заявлении.

Она назвала такие намерения недальновидными и опасными.

По её словам, это может окончательно развалить систему европейской безопасности.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все союзники по Североатлантическому альянсу согласны с тем, что Украина должна стать членом альянса.

В ходе визита в Киев он заявил, что Украина в конце концов войдёт в состав Североатлантического альянса.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, НАТО продолжает попытки поглощения и втягивания Украины в альянс.

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