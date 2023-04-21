Писториус: членство Украины в НАТО на данный момент не обсуждается в альянсе
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«Германия никогда не была критически настроена касательно вопроса вступления Украины в НАТО, мы лишь заявили о том, что сейчас не время вести дискуссии об этом», — приводит ТАСС слова Писториуса на полях встречи контактной группы по Украине в Рамштайне.
По его словам, данную позицию разделяют все страны альянса.
Он отметил, что до вступления Украины в НАТО необходимо «пройти определённый путь».
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все союзники по Североатлантическому альянсу согласны с тем, что Украина должна стать членом альянса.
В ходе визита в Киев он заявил, что Украина в конце концов войдёт в состав Североатлантического альянса.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, НАТО продолжает попытки поглощения и втягивания Украины в альянс.