Писториус: членство Украины в НАТО на данный момент не обсуждается в альянсе

На данный момент вступление Украины в НАТО не обсуждается в альянсе, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

«Германия никогда не была критически настроена касательно вопроса вступления Украины в НАТО, мы лишь заявили о том, что сейчас не время вести дискуссии об этом», — приводит ТАСС слова Писториуса на полях встречи контактной группы по Украине в Рамштайне.

По его словам, данную позицию разделяют все страны альянса.

Он отметил, что до вступления Украины в НАТО необходимо «пройти определённый путь».

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все союзники по Североатлантическому альянсу согласны с тем, что Украина должна стать членом альянса.

В ходе визита в Киев он заявил, что Украина в конце концов войдёт в состав Североатлантического альянса.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, НАТО продолжает попытки поглощения и втягивания Украины в альянс.