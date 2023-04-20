Bloomberg: США и союзники Киева изучают идею о почти полном запрете на экспорт в Россию

Соединённые Штаты и ряд других ключевых союзников Киева занимаются изучением возможности введения почти полного запрета на экспорт товаров в Россию.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

В статье говорится, что чиновники G7 обсуждают данный вопрос в преддверии встречи лидеров стран группы в Японии в мае.

Как заявили источники, обсуждаемый подход предполагает, что весь экспорт в Россию будет запрещён, если не будет исключений.

Отмечается, что данная идея ещё обсуждается и ситуация может измениться.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что об изоляции России говорит только Запад, в то время как развивающиеся страны продолжают диалог с Москвой.

Газета The New York Times отмечала, что попытки США завести Россию в изоляцию окончились провалом.