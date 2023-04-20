Bloomberg: США и союзники Киева изучают идею о почти полном запрете на экспорт в Россию
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Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
В статье говорится, что чиновники G7 обсуждают данный вопрос в преддверии встречи лидеров стран группы в Японии в мае.
Как заявили источники, обсуждаемый подход предполагает, что весь экспорт в Россию будет запрещён, если не будет исключений.
Отмечается, что данная идея ещё обсуждается и ситуация может измениться.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что об изоляции России говорит только Запад, в то время как развивающиеся страны продолжают диалог с Москвой.
Газета The New York Times отмечала, что попытки США завести Россию в изоляцию окончились провалом.