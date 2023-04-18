G7 усилит координацию для предотвращения поставок оружия в Россию третьими сторонами
«Мы усилим нашу координацию для предотвращения и реагирования на поставки оружия в Россию третьими сторонами», — цитирует РИА Новости заявление.
Отмечается, что G7 продолжит принимать меры в отношении тех, кто материально поддерживает Россию.
Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила главе МИД КНР Цинь Гану о недопустимости поставок оружия России.
Также сообщалось, что США пытаются выяснить, готовы ли их союзники ввести санкции в отношении КНР.
Советник офиса украинского президента Михаил Подоляк, в свою очередь, пригрозил Китаю агрессивной реакцией в случае помощи России.