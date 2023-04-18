G7 усилит координацию для предотвращения поставок оружия в Россию третьими сторонами

Короткая ссылка
Страны G7 усилят координацию по вопросу предотвращения поставок вооружений в Россию третьими сторонами, говорится в заявлении глав МИД стран по итогам встречи.

«Мы усилим нашу координацию для предотвращения и реагирования на поставки оружия в Россию третьими сторонами», — цитирует РИА Новости заявление.

Отмечается, что G7 продолжит принимать меры в отношении тех, кто материально поддерживает Россию.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила главе МИД КНР Цинь Гану о недопустимости поставок оружия России.

Также сообщалось, что США пытаются выяснить, готовы ли их союзники ввести санкции в отношении КНР.

Советник офиса украинского президента Михаил Подоляк, в свою очередь, пригрозил Китаю агрессивной реакцией в случае помощи России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить