Импорт пшеницы с Украины в Венгрию вырос в 10 раз

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Глава венгерской Национальной ассоциации производителей зерна Тамаш Петохази сообщил об увеличении поставок пшеницы с Украины в Венгрию в 10 раз при сокращении цен вдвое.

По его словам, за последний год в страну поступило порядка 300-400 тыс. тонн пшеницы против показателей за другие года в 30-40 тыс. тонн.

В комментарии для Telex он также отметил, что прошлой осенью пшеница стоила около €360 за тонну, а сейчас отпускные цены упали ниже уровня себестоимости.

«Рынки находятся почти в панике и из-за непредсказуемой ситуации трейдеры снижают цены», — добавил Петохази.

Ранее Польша и Венгрия объявили о введении запрета на импорт аграрной продукции с Украины после того, как фермеры в европейских странах столкнулись с убытками из-за затоваривания рынков этих стран украинским зерном.

Британская газета Express назвала польский запрет на импорт зерна с Украины ударом в спину в тяжёлый момент.

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