Express назвала польский запрет на импорт зерна с Украины ударом в спину в тяжёлый момент

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Польша и Венгрия запретили импорт зерна с Украины в тяжёлый для Киева период, пишет британская газета Express.
Express назвала польский запрет на импорт зерна с Украины ударом в спину в тяжёлый момент
  • AP
  • © Khalil Hamra

«Страны Евросоюза отказываются от Украины в тяжелейшей ситуации… Польша и Венгрия прекратили импорт зерна и других продуктов питания с Украины, что поставило местных фермеров в сложное положение», — говорится в материале.

Согласно данным издания, данный шаг был предпринят по причине убытков работников польской и венгерской сельскохозяйственных отраслей.

Также отмечается, что земледельцы из соседних стран тоже жалуются на снижение цен из-за больших объёмов поступающего украинского зерна.

Ранее Польша и Венгрия объявили о введении запрета на импорт аграрной продукции с Украины после того, как фермеры в европейских странах столкнулись с убытками из-за затоваривания рынков этих стран украинским зерном.

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