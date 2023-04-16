Болгария обсуждает временный запрет поставок зерна с Украины

Болгарские власти обсуждают возможность введения запрета на импорт зерна с Украины, заявил министр сельского хозяйства технического правительства страны Явор Гечев.

«Необходимо защитить болгарские интересы, более того, когда два государства реагируют таким образом, а мы этого не сделаем, то количество украинского зерна на нашей территории увеличится», — приводит ТАСС слова Гечева в эфире Болгарского национального радио.

Он отметил, что ждёт докладов о юридической составляющей запретов, введённых Венгрией и Польшей.

Ранее Польша и Венгрия объявили о введении запрета на импорт аграрной продукции с Украины после того, как фермеры в европейских странах столкнулись с убытками из-за затоваривания рынков этих стран украинским зерном.