Еврокомиссия считает неприемлемыми запреты Венгрии и Польши на импорт зерна с Украины

Еврокомиссия считает неприемлемыми запреты Венгрии и Польши на импорт аграрной продукции с Украины, заявили в пресс-службе ЕК.

«Еврокомиссии известно о том, что Польша и Венгрия объявили о введении запретов на поставки зерна и другой сельскохозяйственной продукции с Украины. В этом контексте мы считаем важным напомнить, что торговая политика ЕС — это исключительная компетенция всего сообщества, поэтому любые односторонние действия неприемлемы», — цитирует Еврокомиссию ТАСС.

Ранее Польша и Венгрия объявили о введении запрета на импорт аграрной продукции с Украины после того, как фермеры в европейских странах столкнулись с убытками из-за затоваривания рынков этих стран украинским зерном.