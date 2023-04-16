Bloomberg: нефтяной альянс России и Саудовской Аравии угрожает переизбранию Байдена в США

Нефтяной альянс России и Саудовской Аравии способен нанести удар по экономике США, пишет Bloomberg.

Агентство напоминает, что в 2020 году США выступили «миротворцами» в ценовом конфликте ОПЕК, однако теперь Соединённые Штаты сами стали мишенью для участников объединения.

«Нефтяной альянс Саудовской Аравии и России потенциально может вызвать всевозможные проблемы для экономики США — и даже для предвыборной кампании президента Джо Байдена», — сказано в статье.

2 апреля стало известно, что Саудовская Аравия добровольно сократит добычу нефти с мая по конец 2023 года на 500 тыс. баррелей в сутки.

Аналогичное решение о сокращении добычи нефти приняли Ирак, Кувейт и Оман, а также Казахстан. Россия тоже продлит сокращение добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки до конца 2023 года.

После этих новостей мировые цены на нефть ускорили рост более чем на 5%.

В Белом доме заявили, что США не считают такое решение членов ОПЕК+ разумным.