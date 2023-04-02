Казахстан сократит добычу нефти на 78 тысяч баррелей в сутки с мая до конца года

Казахстан вместе с другими государствами ОПЕК+ планирует дополнительно сократить добычу нефти на 78 тыс. баррелей в сутки с мая и до конца 2023 года.

Об этом заявила пресс-служба Министерства энергетики республики.

«Казахстан осуществит добровольное сокращение добычи на 78 тыс. баррелей в сутки начиная с мая до конца 2023 года вместе с другими странами — участницами ОПЕК+», — передаёт сообщение РИА Новости.

Уточняется, что сокращение является предупредительной мерой в дополнение к сокращению добычи, принятому на 33-й министерской встрече ОПЕК+ 5 октября 2022 года.

8 марта министр энергетики страны Булат Акчулаков заявил, что Казахстан намеревается увеличить добычу нефти до 2 млн баррелей в сутки к концу следующего года.

Он отметил, что готов прогнозировать уровень мировых цен на нефть до конца года.