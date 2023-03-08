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Казахстан намерен увеличить добычу нефти до 2 млн баррелей в сутки к концу 2024 года

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Казахстан намеревается увеличить добычу нефти до 2 млн баррелей в сутки к концу следующего года, заявил министр энергетики страны Булат Акчулаков.

«Конец двадцать четвертого года, но Тенгиз (месторождение в Казахстане — RT) заканчивает расширение. Там 40 млн только Тенгиз будет давать», — приводит РИА Новости ответ Акчулакова на вопрос, к какому году Казахстан планирует увеличить нефтедобычу до 2 млн баррелей в сутки, заданный на полях международной энергетической конференции CERAWeek в техасском Хьюстоне.

Он отметил, что готов прогнозировать уровень мировых цен на нефть до конца года.

Также Акчулаков заявил, что Казахстан считает справедливой для себя цену на нефть от $65 за баррель.

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