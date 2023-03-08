Узнать больше

Глава минэнерго Казахстана назвал справедливой цену на нефть от $65 за баррель

Короткая ссылка
Казахстан считает справедливой для себя цену на нефть от $65 за баррель, заявил министр энергетики страны Болат Акчулаков.

Он отметил, что цены будут зависеть от развития ситуации на Украине.

«Единственное, справедливый коридор зависит от каждой страны. В случае с Казахстаном это должно быть более $65 за баррель», — приводит РИА Новости слова Акчулакова на полях проходящей в американском Хьюстоне международной энергетической конференции CERAWeek.

Ранее руководитель аналитического управления по глобальным рынкам инвестиционной компании Fontvielle Артур Мейнхард прокомментировал в беседе с газетой «Известия» прогноз, согласно которому средняя цена на нефть в мире в текущем году будет в пределах $80—110 за баррель.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить