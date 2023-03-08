Глава минэнерго Казахстана назвал справедливой цену на нефть от $65 за баррель

Казахстан считает справедливой для себя цену на нефть от $65 за баррель, заявил министр энергетики страны Болат Акчулаков.

Он отметил, что цены будут зависеть от развития ситуации на Украине.

«Единственное, справедливый коридор зависит от каждой страны. В случае с Казахстаном это должно быть более $65 за баррель», — приводит РИА Новости слова Акчулакова на полях проходящей в американском Хьюстоне международной энергетической конференции CERAWeek.

Ранее руководитель аналитического управления по глобальным рынкам инвестиционной компании Fontvielle Артур Мейнхард прокомментировал в беседе с газетой «Известия» прогноз, согласно которому средняя цена на нефть в мире в текущем году будет в пределах $80—110 за баррель.