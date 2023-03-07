Petronas: цены на нефть и газ останутся неопределёнными на время украинского конфликта
«Тяжело сказать, это известно одному лишь Богу. Пока продолжаются боевые действия, произойти может всё что угодно. Мы лишь пытаемся подготовиться», — цитирует РИА Новости Абидина.
Он отметил, что Малайзия не рассматривает высокие цены на энергоносители как «устойчивые».
Ранее руководитель аналитического управления по глобальным рынкам инвестиционной компании Fontvielle Артур Мейнхард прокомментировал в беседе с газетой «Известия» прогноз, согласно которому средняя цена на нефть в мире в текущем году будет в пределах $80—110 за баррель.