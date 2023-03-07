Petronas: цены на нефть и газ останутся неопределёнными на время украинского конфликта

С мировыми ценами на нефть и газ может произойти всё что угодно, пока продолжается конфликт на Украине, заявил главный операционный директор и вице-президент малазийской нефтегазовой компании Petronas Аднан Зайнал Абидин.

«Тяжело сказать, это известно одному лишь Богу. Пока продолжаются боевые действия, произойти может всё что угодно. Мы лишь пытаемся подготовиться», — цитирует РИА Новости Абидина.

Он отметил, что Малайзия не рассматривает высокие цены на энергоносители как «устойчивые».

Ранее руководитель аналитического управления по глобальным рынкам инвестиционной компании Fontvielle Артур Мейнхард прокомментировал в беседе с газетой «Известия» прогноз, согласно которому средняя цена на нефть в мире в текущем году будет в пределах $80—110 за баррель.