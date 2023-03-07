Узнать больше

Petronas: цены на нефть и газ останутся неопределёнными на время украинского конфликта

Короткая ссылка
С мировыми ценами на нефть и газ может произойти всё что угодно, пока продолжается конфликт на Украине, заявил главный операционный директор и вице-президент малазийской нефтегазовой компании Petronas Аднан Зайнал Абидин.

«Тяжело сказать, это известно одному лишь Богу. Пока продолжаются боевые действия, произойти может всё что угодно. Мы лишь пытаемся подготовиться», — цитирует РИА Новости Абидина.

Он отметил, что Малайзия не рассматривает высокие цены на энергоносители как «устойчивые».

Ранее руководитель аналитического управления по глобальным рынкам инвестиционной компании Fontvielle Артур Мейнхард прокомментировал в беседе с газетой «Известия» прогноз, согласно которому средняя цена на нефть в мире в текущем году будет в пределах $80—110 за баррель.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить