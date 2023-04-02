Россия продлит сокращение добычи нефти до конца года на фоне банковского кризиса на Западе

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Россия продлит сокращение добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки до конца 2023 года. В правительстве пояснили, что это делается в качестве превентивных мер из-за того, что нефтяной рынок переживает период высокой волатильности и непредсказуемости на фоне банковского кризиса в США и Европе.
Россия продлит сокращение добычи нефти до конца года на фоне банковского кризиса на Западе
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Также причинами названы глобальная экономическая неопределённость и непредсказуемые и недальновидные решения в энергетической политике.

«В качестве ответственных и превентивных действий Россия реализует добровольное сокращение на 500 тыс. баррелей в сутки до конца 2023 года от среднего уровня добычи февраля, определённого в соответствии с независимыми источниками», — говорится в заявлении вице-премьера России Александра Новака.

Также 2 апреля стало известно, что Саудовская Аравия добровольно сократит добычу нефти с мая по конец 2023 года на 500 тыс. баррелей в сутки.

Аналогичное решение о сокращении добычи нефти приняли Ирак, Кувейт и Оман, а также Казахстан.

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