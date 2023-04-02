Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт и Оман сократят добычу нефти с мая до конца года
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Об этом сообщает Саудовское агентство печати.
«Представитель Министерства энергетики заявил, что Королевство Саудовская Аравия добровольно сократит добычу на 500 тыс. баррелей в сутки с мая до конца 2023 года в координации с некоторыми другими участниками ОПЕК и странами, не входящими в ОПЕК», — говорится в заявлении.
Как пишет ТАСС, также на этот период добровольно сократят добычу нефти Ирак, Кувейт и Оман.
Кроме того, Казахстан вместе с другими государствами ОПЕК+ дополнительно сократит добычу нефти на 78 тыс. баррелей в сутки с мая и до конца 2023 года.