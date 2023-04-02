Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт и Оман сократят добычу нефти с мая до конца года

Саудовская Аравия добровольно сократит добычу нефти с мая по конец 2023 года на 500 тыс. баррелей в сутки.

Об этом сообщает Саудовское агентство печати.

«Представитель Министерства энергетики заявил, что Королевство Саудовская Аравия добровольно сократит добычу на 500 тыс. баррелей в сутки с мая до конца 2023 года в координации с некоторыми другими участниками ОПЕК и странами, не входящими в ОПЕК», — говорится в заявлении.

Как пишет ТАСС, также на этот период добровольно сократят добычу нефти Ирак, Кувейт и Оман.

Кроме того, Казахстан вместе с другими государствами ОПЕК+ дополнительно сократит добычу нефти на 78 тыс. баррелей в сутки с мая и до конца 2023 года.