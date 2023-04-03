После решения ряда стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти цены выросли более чем на 5%

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Мировые цены на нефть ускорили рост более чем на 5% на фоне решения некоторых стран ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов, к 01:07 майские фьючерсы на нефть WTI выросли в цене на 7,12%, до $81,09 за баррель. 

По состоянию на 01:18 июньские фьючерсы Brent подорожали на 7,13%, до $85,59 за баррель.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт и Оман сократят добычу нефти с мая до конца года.

Кроме того, Казахстан вместе с другими государствами ОПЕК+ дополнительно сократит добычу нефти на 78 тыс. баррелей в сутки с мая и до конца 2023 года.

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